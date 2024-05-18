Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 130 Kişiyi İş Sahibi Yaptı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 130 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek 130 vatandaşı iş sahibi yaptı. Mülakatlara katılanlar Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür etti.

18.05.2024 11:02  Güncelleme: 11:37
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(İSTANBUL) - İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), düzenlediği mülakatlarla 130 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin kanayan yarası; işsizlik sorununa karşı mücadele etmeye devam ediyor. Sektörün öncü firmaları ile iş arayan vatandaşları buluşturan ESBİM, gerçekleştirilen mülakatlar sonrası 130 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakatlara, içerisinde engelli vatandaşlarımızın da bulunduğu 200 kişi katıldı. 130 vatandaşın istihdam edildiği programda iş sahibi olanların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Mülakatlara katılan vatandaşlar bu anlamlı çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti. Belediye yetkilileri ise ilçede işsizlik sorununa karşı yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini açıkladı.

40 ENGELLİ VATANDAŞ İSTİHDAM EDİLDİ

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) istihdamda da engel tanımıyor. Kültür Merkezi'nde engelli bireyler için gerçekleştirilen mülakatlara çok sayıda iş arayan engelli birey katıldı. Engelli vatandaşların firmalarla özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda 40 engelli vatandaş iş sahibi oldu.

"BURASI BULUNMAZ BİR NİMET"

Bir gıda firmasından gelerek personel adayları ile mülakat gerçekleştiren Resul Altunkılıç, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin hem personel adayları için hem de işverenler için bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Altunkılıç, "ESBİM'in her ay düzenlediği mülakatlara biz de firma olarak katılım sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımız da burada işverenlerle karşılıklı görüşme yapabiliyor. Olumlu geçen görüşmeler sonrasında işe alım sürecini hemen başlatıyoruz. Buradan, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve tüm ekibine bu anlamlı çalışmaları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Burada çok büyük bir hizmet var. Hem biz işverenler hem de iş arayanlar için burası bulunmaz bir nimet" dedi.

"BAŞKAN ÖZER'E BİZLERİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nde mülakatlara katılan Hasan Hüseyin Aydın ise şunları söyledi:

"Çok sayıda firmanın burada personel arayışında olduğunu öğrendim. İş arayışındayım ve buraya mülakatlara katılmak için geldim. Kendime uygun firmalarla görüşmeler sağladım ve görüşmelerim olumlu geçti. Bu hizmet bizler için çok değerli. Bu çalışmaya öncülük eden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, bizleri düşündüğü için çok teşekkür ederim."

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 130 Kişiyi İş Sahibi Yaptı
Kaynak: ANKA

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