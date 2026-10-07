Esenyurt Belediyesi'nde 19 şüpheliye gözaltı kararı verildi, 17'si gözaltına alındı

Esenyurt Belediyesi'nde 19 şüpheliye gözaltı kararı verildi, 17'si gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah düzenlenen operasyonda bu şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.
Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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