Esenyurt Belediyesi\'nde Yeni Genel Müdür Atandı

Güncel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'ne bağlı Esenyurt Personel A.Ş'de (ESPAŞ) görevinden istifa eden Alaaddin Erbaş'ın yerine yeni genel müdür Ogün Zilek seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, "Özgür iradeleri ile anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olan personele, kendilerine yakın sendikalar üzerinden istifa etmeleri yönünde baskı uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından görevinden istifa eden ESPAŞ Genel Müdürü Alaaddin Erbaş'ın yerine yeni genel müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Ogün Zilek'i seçildi. Mobbing, baskı ve istifa zorlamalarına direneceğini açıklayan Yönetim Kurulu'nun Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in haksız şekilde tutuklanmasının ardından yaklaşık bir aydır olağanüstü bir süreç yaşamaktayız. Demokrasi kültürümüze uymayan bu milli irade gaspı sürecinde haksız işten çıkarmalar yaşanmış, personele karşı mobbing uygulanmış, hiçbir gerekçe gösterilmeden çalışanların birimleri değiştirilmiş ve bu baskılar her geçen gün ölçüsünü artırmıştır. Özgür iradeleri ile anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olan personellere, kendilerine yakın sendikalar üzerinden istifa etmeleri yönünde baskı uygulanmaktadır. Personel üzerindeki baskıları artırmak için Esenyurt Belediyesi Personel Anonim Şirketi (ESPAŞ) Genel Müdürünün istifası istenmiştir. ESPAŞ Yönetim Kurulu olarak yaptığımız seçim ile Sayın Ogün Zilek'i yeni genel müdürümüz olarak seçtiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'in tüm çalışanlara selamlarını iletmeyi bir borç biliyoruz. Bilinmelidir ki her türlü baskı ve yıldırmalara rağmen ESPAŞ Yönetimi olarak tüm personelimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."