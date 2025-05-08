Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne koyulan istek listelerine tepki gösterdi. Erdoğan "Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış salgı ve algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun, evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

08.05.2025 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Son dönemde evlenmeyi düşünen gençlerin önüne koyulan ve adeta bir akım haline gelen istek listelerine ateş püsküren Erdoğan "Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

LİSTE BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği listelerden biri geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde paylaşılmış ve kısa sürede viral olmuştu. İşte o liste;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

ERDOĞAN'DAN TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: "2025 yılı Vakıf Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizleri bahtiyar eylediniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Kültür Bakanlığımızı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü, programda emeği geçen her bir kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin Vakıf Haftasını tebrik ediyorum.

Vakıflar Haftamızın bu yılki teması "Vakıf ve Aile" olarak belirlendi. Bu tema ekseninde hafta boyunca yapılacak etkinliklerin vakıf camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli haftanın medeniyetimizin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini fevkalade isabetli bulduğumu burada öncelikle söylemek isterim. Her fırsatta vurguladığımız gibi millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Böyle nadide bir mirası tevarüs etmekten açıkçası iftihar ediyoruz. Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifa eden Genel Müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Büyük bir vazife şuuruyla ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyor, her birine görevlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

"101 VAKIF ESERİMİZİN TOPLU AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tokat'taki Gökmedresemizin, Gaziantep'teki Kurtuluş Camimizin, Lefkoşa'daki Selimiye Camimizin ve Arnavutluk'taki İşkodra Camimizin açılış törenlerini birazdan inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte icra edeceğiz. Bu güzide eserlerin ihyasında katkısı olan tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine, her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı, uğurlu olsun. Rabb'im bizlere ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmayı, onları gelecek kuşaklara en güzel şekilde teslim etmeyi nasip eylesin. İstisnasız her biri yüksek bir estetik anlayışının ürünü olan bu yapıların mimarlarını, banilerini, hamilerini, taş üstüne taş koyan tüm büyüklerimizi burada rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Şu hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir. Bu kumaşın gergefi Balkanlar'dan Türkistan'a, Afrika'dan Güney Asya'ya, Anadolu'dan Hicaz'a, medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihate eder. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, darüşşifalarımız, hanlarımız, kervansaraylarımız, su kemerlerimiz ve daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'ni, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nden, Beyrut'taki Hamidiye Çeşmesi'ni, Macaristan'ın Peç şehrindeki İdris Baba Çeşmesi'nden, Bosna'daki Mostar Köprüsü'nü, Cezayir'deki Babül Kantara Köprüsü'nden, Prizren'deki Sinan Paşa Camii'ni, Selimiye Camii'nden, Süleymaniye Camii'nden ayrı düşünemeyiz.

"YEPYENİ UFUKLAR AÇMIŞ BİR MİLLETİZ"

Bu yapıların tamamı müşterek bir ruh ışıltısının, yüksek bir kültür ve mimari tasavvurun yansımalarıdır. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir ayet-i kerimesini kendimize rehber edinerek iyilikte, güzellikte, hayır işlerinde yepyeni ufuklar açmış bir milletiz. Yaşantımıza yön veren temel düsturu ise şu hadis-i şerifleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam tayin ve takdir etmiştir. Önderimiz, sultanımız, hayatımızın her aşamasına örnek yaşantısıyla istikamet çizen Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İnsan ölünce şu üç dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, arkasından dua edilen hayırlı evlat.

Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, ebedi saadete ram olmak, topluma ve insanlığa faydalı işler yapmak için taşıdığımız altın bir anahtardır. Dayanışma ruhumuzun, yardımlaşma bilincimizin, birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Göç yolundaki kuşların bile ihmal edilmediği kuşatıcı bir iyilik düşüncesinin dikkatle, rikkatle hayata tatbik edilmesidir. Hülasa vakıf, medeniyet mefkuremizin hayata ve ahirete bakışımızın bu dünyadaki izdüşümüdür. Şu inceliğe özellikle dikkatlerinizi çekmek arzusundayım. Kışın abdest alanlara sıcak su temin eden, sıcak günlerde sokak sokak gezip sebillere kar koyan, nehir kenarlarına söğüt diken, güvercinhane yaptıran, leylekleri koruyan vakıflar taşıdığımız o zarif ruhun, merhametin, sevginin, şefkatin, diğergamlık bilincinin birer nişanesidir.

Merhum Evliya Çelebi 17. asırda Osmanlı'daki vakıf zenginliğini, "Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallığa seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim." sözleriyle ifade etmiştir. Bu müstesna kültür hamdolsun bugün de güçlü bir şekilde devam ediyor. Sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım, eğitim, araştırma, kültür, sanat, spor, kalkınma, hukuk, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf halihazırda faaliyet gösteriyor. Böylesine köklü ve güçlü bir mirası devralan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarını büyük bir dikkatle 101 yıldır Allah'a hamdolsun başarıyla sürdürüyor. Vakfedenlerin iradesi doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla, başla gayret sarf ediyor. Namazgahlardan sıbyan mekteplerine, tabhanelerden kuş evlerine, her türlü vakıf eserine gözü gibi bakıyor, onarıyor, ihya ediyor.

"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYIR HİZMETLERİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR"

Son 2 yılda Bitlis Hazohan Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Tokat Gökmedrese ve Muş Merkez Muratpaşa Camii'nde yer aldığı 166 vakıf kültür varlığı restore edildi. Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı. Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı. Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. Yakın zamanda bitirilmesi öngörülen üç çalışma ise devam ediyor. Bakınız, şu rakamları sizlerle özellikle paylaşmak isterim. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927'ye ulaşmıştır. Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır. Bizden önce yapılan konuşmalarda detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitim desteklerinden muhtaç aylıklarına, imaret faaliyetlerinden gönüllülük çalışmalarına, Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesindeki hayır hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Tüm bu hizmetlerden ötürü Kültür Bakanlığımızı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü ve tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Vakıf kültürümüzü ayakta tutan kurum ve kuruluşlarımıza, iyilik, yardım ve dayanışmada sınır tanımayan vakıf insanlarımıza, ömürlerini hayru hasenata adamış hayırseverlerimizin tamamına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"EVLİLİĞİN KOLAYLAŞTIRILMASI, TEŞVİK EDİLMESİ LAZIM"

Yine bu vesileyle yılın vakfı ödülünü tevcih edeceğimiz Mehir Vakfımızın her bir mensubunu özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı 81 ilimizde dünya evine giren 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Yakın zamanda bu çalışmalarını tam 19 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında destansı bir direniş sergileyen Gazze'ye doğru genişleteceğinin müjdesini aldığım Mehir Vakfımızdan Allah razı olsun diyorum. 2025 Aile Yılı kapsamında seçimlerde milletimize sözümüz olan Aile ve Gençlik Fonuyla yuva kuracak gençlerimize yönelik desteklerimizi artırdık. Ayrıca doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittik. Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış salgı ve algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun, evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi, gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum.

Şu hakikate her vesileyle şahit oluyoruz. "Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır." Bu emre teslim olmuş nice kuruluşumuz, nice derneğimiz, nice vatandaşımız çoğu zaman reklam yapmadan birbirinden kıymetli hizmetlere imza atıyor. Sağ elin verdiğini sol ele duyurmama şuuruyla hareket eden nice hayırseverimiz, Hakk'ın verdiğini halk için harcamaya devam ediyor. Yetimin başını okşayan, garibin elinden tutan, mazlumlara kucak açan, bir mahzun gönüle dokunmak, bir yaraya merhem olmak, bir ihtiyaç sahibine yardım etmek için karşılığını sadece Allah'tan umarak çalışan, çabalayan tüm kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. Etrafımızda yaşanan bütün zulümlere, kötülüklere, insanı insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen dünya hala ayaktaysa bunun sebebi işte bu güzel insanlar ve kuruluşlardır. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi burada özellikle ifade ediyorum.

"VAKIF HAFTASINI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Rabbim bizleri bu dünyada iz bırakanlardan, daima hayır dua ile anılacak olanlardan eylesin diyorum. Bu düşüncelerle restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin tekrar hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu salonu teşrif eden vakıf insanlarımızdan başlayarak vakıf kültürümüzü yaşatan, iyilik ve hayır faaliyetlerini fedakarca sürdüren tüm kardeşlerimizden Vakıf Haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Murat denizli:
    ülkenın içinden gectin 206 21 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Sana ne ya insanlar evlenir evlenmez, çocuk yapar yapmaz. Yakında millet insanların cansel hayatinada karsilacaksin arkadaş, Bu Ülkeyi yönetiyor olmasında bir sınırı var haddinizi bilin ya. Önce insanların cebini doldurun, refahını yükseltin. işiniz bu sizin 178 40 Yanıtla
  • Hakan as :
    Sen önce bozduğun ekonomiyi düzelt millet evlenecek duruma gelir. Suçluyu uzakta arama aynaya bak. liste alım gücü düştü diye paramız pul oldu diye kıymetlendi yoksa daha önce bu listeler yokmuydu 188 20 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Yatacak yerin mi? var senin. Ancak boş boş konuş, yolcusun ... 173 27 Yanıtla
  • kenan sar:
    kim zorlaştırıyor biri buna desin 136 14 Yanıtla
  • SELO:
    REİS SEN TAKMA KAFANA BÖYLE ŞEYLERİ ESKİDEN ÇOCUKLAR EVE YARDIM EDERLERDİ PARA GETİRİRLERDİ ŞİMDİ ANNE BABALAR SÖZ GEÇİREMİYOR EVLATLARINA OĞLUNA KIZINA BORÇSUZ DÜĞÜN YAPSANDA EVLENMİYORLAR ÖRNEK OLARAK BEN ÇOCUKLAR 50 BİNDE MAAŞ ALSA GENE EVE PARA VERMİYOR VE ARTI ANNE BABADAN İSTİYOR UTANMADAN YEMEKLER DIŞARIDAN KAHVELER KAHVE DÜNYASINDAN HAFTA SONLARI GEZMELER TOZMALAR ZATEN EVLENMEDEN KARI KOCA HAYATI YAŞIYORLAR ONDAN SONRA DEVLETE SUÇ ATIYORLAR GEÇİN BUNLARI 27 107 Yanıtla
    Şevki Sünger:
    ne içtin aynısından istiyorum 2 4
    Feraye Kutlu:
    biz sizinle ne yapacağız arkadaş!?bu kafa neyin kafası!? 2 4
  • 149700:
    Hindistan da damada araba alıyolar. bizde damadın ağzına vryrlr 112 3 Yanıtla
  • Yunus:
    yolcusun. 94 18 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Eskiden 1980 - 1990 larda fakirlik vardı ama evlenmek kolaydı çünkü Yardımlaşma var şatfat ve lüks yoktu Beklenti ve istekler bugünkü gibi saçma sapan marsa çıkmış değildi. 87 9 Yanıtla
    Korkusuz Korkak:
    chat gptye sordum bu liste 1980 yılında yaklaşık 10bin dolar yapıyormuş şimdi 45 bin dolar yapıyor 1980 yılında 10bin dolara 2 ev alınabiliyorken bu listenin günümüz değeriyle 0,25 ev alınabiliyor :D yani bir çeyrek ev parası 1 1
  • 032725:
    Seni ilgilendirmez,128 Milyar Dolar nerde,17-25 Aralık 79 17 Yanıtla
    SELO:
    BANT LAZIMMI KAMERALAR İÇİN 2 4
  • 032725:
    Senden tiksindim.2 defa oy bastım sana,ama değmezmişin sen. 73 15 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    Sayenizde evlilik kurumu altın yatırım klübüne döndü 71 7 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    evliliği ülkede yaşamayı sen zorlaştırıyorsun 5-10 ihaleciyi doyuramadın daha doğmamış bebeklerin bile borçlu doğacak 200 yıl geçse düzelmez verdiğiniz hasarlar 70 5 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ÜLKEDE BIRAKIN EVLENMEYİ YAŞAMAK DAHİ ÇOK ZOR HALE GELMİŞKEN HALA NE HESAPLARDASINIZ BU ÜLKEYİ BU HALE KİM GETİRDİ SORU BU OLMALI 59 6 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bir git be kardeşim, çocuklar evlenecek para bulamıyor kira kaç para biliyormusun iki dönem iyi yönettiniz ondan sonra Çebi düşünd 60 4 Yanıtla
  • mehmet:
    ABİ SENİ HER GÖRDÜĞÜMDE HER SESİNİ DUYDUGUMDA SEVAP İŞLİYORUM 60 4 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Girmedigi bir yatak odasi vardi reis simdi oraya el atti 51 4 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Sayenizde gencler evlenemiyor utanmazmısıniz hiç kiralar ucmuş işsiz genc nasil evlenecek 43 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yukarıda yazan en az 1,700000 kendine güvenen varsa buyursun diyor))))) 40 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    senin eserin örf adet zart zurt ekonomininde içine ettin en az 3 çocuk muş birini besledi de doğru dürüst sütün litresi 35 tl en basit hesap. 37 1 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah senden razı olsun sayın cumhurbaşkanım sen iktidara gelmeden önce insalar bir ilacı almak için bir gün boyunca bekliyordu hangisinden bahsetem yağ kuyruklarından mı tüp kuyruklarından mı hastane koridorlarında can çekişen o zaman hastalarından mı Allah seni başımızdan eksik etmesin ama nankörler senin kıymetini bilemez 4 34 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Reis yanındayız 4 31 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Gene bos duvarlara konusuyor 28 1 Yanıtla
  • aragorn:
    reis ne dersen o, evlilik boş popmpala çoş 20 8 Yanıtla
  • n5685244:
    evliliği zorlaştırsn işveren lerin anlaşıp düşük maış vermeleri asgari ücret ten aldıkları cesaret bide üç kan emici market lere 28 0 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    bunlar enayi arıyor bizde yatak odası ve beyaz eşyayı kız tarafı alır sanki kızını satıyor gibiler bunlar bence 23 3 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Firavunlara köle lazım kendilerini besleyecek... 25 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    yav he he sen bakıyorsun çalışmadan emekli olan bilaloğlan 25 1 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Bu gelen talepler, zenginlerin kendi aralarındaki doğal istekleridir....Olduki talep ve istek var, kim alıyorsa alsın, vermiyorsa kızını turşusunu kurup, otursun ozaman.... 10 3 Yanıtla
  • İdris Kaya:
    Reis kusura bakmada senin yaptıgın hiçbirşeyi doğru bulmuyorum ne olacak gerçekleri görmen lazım sana dünya hoş bir yüzüğün vardı şimdi neyin var neyin yok haddi hesabı yok . Millet perişan ne zaman gerçekleri göreceksin 11 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Evlilikleri senin başarısız ekonomik politikaların ve kötü eğitim programların bitirdi. Gençler parasız ve gelecekleri için kaygılı olduğu için evlenemiyor. Sen istifa edersen veya ilk secimde yenilince gençler evlenecek. 5 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    ONE MINUT ONE MINUT 5 0 Yanıtla
  • Kemal Dal:
    Hiç kimse kendini o yana buyana. Kıvırmasın suçu başka yerde aramasın onu bu hale koyan biziz her seferinde aynı şeyi yapıyoruz bizi daha çoook severler..... 1 1 Yanıtla
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