Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar - Son Dakika
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

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Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında suça sürüklenen çocuklar B.B. ile U.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

08.05.2025 15:15  Güncelleme: 15:30
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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşandı. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMA 20 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yürütülen duruşma 20 Haziran Cuma gününe ertelendi. Sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verildi.

ANNE: BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma sonrası konuştu. Yasemin Minguzzi, "En başından beri Ahmet için ama aslında Ahmetler için hep mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. 20 Haziran'da tekrar buluşacağız. Çok dualar alıyoruz, yurt içinden değil sadece yurt dışından da insanlar destek oluyor." ifadelerini kullandı.

BABA: BU KATİLLERİ DURDURMAK LAZIM

Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ise, "Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Ahmet artık geri gelmeyecek ama sizin çocuklarınız için savaşacağız" dedi.

"MATTİA AHMET İÇİN ADALET" SLOGANLARI

Diğer yandan aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye destek verdi.

TEYZESİ AĞLAYARAK DIŞARI ÇIKTI

Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar, duruşma salonundan ağlayarak dışarı çıktı. İhsan Yalçın'ın aktardığı görüntülere göre; gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Akıncılar "Sanıklar pişmanlık gösterdiler mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben sanıkların pişman olduklarını düşünmüyorum. Zaten SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden bağlandılar. İkisi de burada değildi. Ben herhangi bir pişmanlık görmedim. Sanıkların SEGBİS üzerinden bağlanması sağlıklı değil. Duruşma salonunda hazır bulunmaları bence daha iyi olurdu"

24 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında '"Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen M.A.D ve A.Ö ise yakalanarak tutuklandı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

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Son Dakika Güncel Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci:
    bu tip yetişen çok çocuklar var özellikle büyük şehirlerde. bunlar ile ilgili olarak çalışma yapması gerekir devlet yönetimi.. 35 0 Yanıtla
  • Aslı A:
    Ben bu çocuklarda suç bulmuyorum onları yetiştiren büyüklerde suç küçük yaşta neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğreteceksiniz doğurup sokağa salmayacaksınız özelliklede dinimizin güzelliklerini onlara aşılayacaksınız zaten dinimizi öğrendikleri zaman birinin canını yaktıkları zaman günah olduğunu bilecekler televizyondan izledim çocuk sanki birini bicaklamamışta sanki televizyondan dizi izlemişte onu canlandırıyor nasıl canilik nasıl vicdansızlık anlamak zor 19 15 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Çocuk deyip masumlaştırmayın. bana göre cani.öldürmeye aklı eren cezasını dibine kadar çeksin . 21 0 Yanıtla
  • Ali Parlak:
    Deliller kamera kaydı ortada ara karar nedir tek celse bitirin verin 20 defa ağırlaştırılmış ömür boyu afla bile cikamayacaklari ceza ailenin az da olsa acısı dinsin 15 0 Yanıtla
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