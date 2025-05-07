Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Geniş Video İzle

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı, polis tarafından Ankara'da yakalandı. Şahsın, öldürdüğü çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek'le Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç alacak-verecek meselesi olduğu belirlendi.

07.05.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu Ankara'da yakalandı.

KARDEŞLER, BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, gece yarısı Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Sivas'ta Kardeşlerin Cinayet Zanlısı Ankara'da Yakalandı

KATİL ZANLISI ANKARA'DA YAKALANDI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip sonucu cinayet zanlısı H.S., Ankara'da yakalandı.
Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiği olayın faili yakalanmıştır. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olayı H.S. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve sonrasında Ankara iline gittiği tespit edilmiştir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi.

Sivas'ta Kardeşlerin Cinayet Zanlısı Ankara'da Yakalandı

ÇOCUKLARIN 5 YILDIR KAYIP OLAN BABALARI İLE EN SON GÖRÜŞEN KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüpheli H.S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında H.S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan H.S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara\'da yakalandı

Yerel Haberler, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Ankara, Polis, sivas, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User:
    emniyet güçlerimize helal olsun suçluyu anında yakalıyor ama yargı malesef sınıfta kalıyor 95 2 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    aw cocu çocukların suçu ne, git babalarıyla gör hesabı çokgözün döndüyse oc 63 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    kansız para icin cocuklarıa nasıl kıydın onların ne günahı var 38 0 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    İdam gelmezse bu cinayetlerin sonu gelmez. Sabah güneşini göstermeden sallandıracaksın bunları ibreti alem için 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Hadise’nin de yer aldığı Eurovision’un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı Aralarında Hadise'nin de yer aldığı Eurovision'un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı
Gaziosmanpaşa’da yol çöktü Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti
Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü
Anadolu Efes, son maçta istediğini alamadı Fenerbahçe’nin rakibi Panathinaikos oldu Anadolu Efes, son maçta istediğini alamadı! Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos oldu
İsrail, Gazze’de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı
Yok böyle maç Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oldu Yok böyle maç! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Hindistan’ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü Hindistan'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü
Kadıköy’deki yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti Kadıköy'deki yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti
Asya’daki savaşa Türkiye el attı Bakan Fidan’dan kritik görüşme Asya'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan'dan kritik görüşme
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2025 21:12:21. #7.13#
SON DAKİKA: Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.