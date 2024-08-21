Esenyurt Belediyesi Temizlik Seferberliğiyle Haşere Oluşumunu Önlemeye Devam Ediyor

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi ekipleri temizlik seferberliği kapsamında çöp konteynerlerini yıkayıp ilaçlayarak haşere oluşumunun önüne geçiyor.

Esenyurt Belediyesi'nin temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mahalleler, filoya yeni eklenen temizlik araçları ile boydan boya yıkanıyor. Koku ve böceklenme durumuna karşı çöp konteynerlerini de düzenli olarak yıkayan ekipler, cadde aralarını da süpürerek vatandaşları temiz bir ilçeye kavuşturuyor.