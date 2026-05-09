Esenyurt Belediyesinden Anneler Günü\'ne özel program

09.05.2026 17:49
Esenyurt Belediyesince, Anneler Günü kapsamında özel bir program yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.

Aksoy, menekşe hediye ettiği kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Etkinlikte kadınlara yönelik hayata geçirilen projeleri anlatan Aksoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle kadınlarımızın ve annelerimizin yaşam kalitesini artıracak önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanemizi çok yakında ilçemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Aksoy, kadınların çarşı merkezinde rahatlıkla vakit geçirebileceği "Hanımlar Konağı" projesiyle sosyal bir alan oluşturacaklarını, her çarşamba gündüz saatlerinde canlı müzik eşliğinde "Kadınlar Matinesi" projesinin olduğunu, bu etkinliği 20 Mayıs'ta yapacaklarını kaydetti.

İlçedeki eski ve kullanılmayan alanların yenilenerek sosyal tesise dönüştürüldüğünü aktaran Aksoy, parkların ve yaşam alanlarının kadınlar, çocuklar ve emekliler için yeniden düzenlendiğini belirtti.

Aksoy, özel gereksinimli bireyler için de "Engelsiz Saray" projesinin hayata geçireceklerini, nikah sarayı yanında bulunan atıl alanı tamamen revize edip, erişilebilir bir merkeze dönüştüreceklerini kaydetti.

Belediye başkan yardımcıları, şehit anneleri, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, kursiyerler, kadın gazeteciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programın sonunda eğlence düzenlendi.

Programa katılanlara hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA

