Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali\'nde Manuş Baba Coşkusu

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festivalde misafir grupların dans gösterilerinin ardından sahne alan Manuş Baba'nın şarkılarına, binlerce vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde ilçe sakinleri, sanata ve eğlenceye doydu.

35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkarın katıldığı festivalde, misafir grupların dans gösterilerinin ardından sanatçı Manuş Baba sahne aldı. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılara muhteşem bir akşam yaşatan Manuş Baba'nın şarkılarını, binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, sanatçıya günün anısına çiçek takdim ederek, "Kültürün, sanatın başkenti Esenyurt'ta hoş geldiniz. Kıymetli Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in sizlere selamını getirdim" dedi.

"Müthiş bir heyecanla buradayız"

İlçede ilk konserini veren Manuş Baba, festivali düzenleyen Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ve kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, "37. yaşıma burada giriyorum. Belki yüzlerce konser yaptık, bu akşam müthiş bir heyecanla buradayız. O güzel sesleriniz, alkışlarınız bize çok iyi geliyor. Esenyurt'taki ilk konserimiz ve sizlerin burada olması çok değerli. Bu gece adına size sonsuz minnet duyuyorum" diye konuştu.