Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali\'nde Aşıklar Sahne Aldı

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(İSTANBUL)- Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde aşıklar sahnedeydi. Aşıklık geleneğinin motiflerini vatandaşlarla buluşturan sanatçılar, dinleyicilere hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile organize edilen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, üçüncü gününde ilçede yaşayan aşıkları, yurttaşlarla ile buluşturdu. Vatandaşların severek dinlediği aşıklar Vahit Köroğlu, Orhan Üstündağ, Erzade Kapan ve Ahmet Poyrazoğlu'nun sahneye çıktığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Atışma, lebdeğmez, taşlama ve ağıt gibi aşıklık geleneğinin temel motiflerini seslendiren aşıklar, türkülerle ilçe sakinlerini hem eğlendirdi hem de onlara duygusal anlar yaşattı.

"Başkanımız Ahmet Özer'in hepinize selamlarını iletiyorum"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, etkinliğin sonunda sahnedeki aşıklara çiçek verdi. Ayyıldız, "Esenyurt'u kültürün ve sanatın başkenti yapmak için gece gündüz demeden çalışan Başkanımız Ahmet Özer'in hepinize selamlarını iletiyorum" dedi.