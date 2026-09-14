Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı
Esenyurt Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
ESENYURT'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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