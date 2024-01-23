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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta biri kadın, biri yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Ören, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde, eski oturduğu eve giderek ev sahiplerinin kapısını çaldığını, açılmayınca çok sinirlenip bıçaklama olaylarını rastgele gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen şüphelinin daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt\'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
23.01.2024 - 15:41,
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, -ESENYURT'ta, biri kadın, biri yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Ören, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde, eski oturduğu eve giderek ev sahiplerinin kapısını çaldığını, açılmayınca çok sinirlenip bıçaklama olaylarını rastgele gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen şüphelinin daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta dün meydana gelen olayda, sokak sokak gezen bir şüpheli önünü gelen kişilere bıçakla saldırmıştı. Biri Suriye uyruklu, biri kadın toplam 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Abdullah Ören, Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulandı. Şüphelinin daha önceden aralarında yaralamanın da bulunduğu 14 suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin ailesi tarafından istenmediği için bir yıldır sokaklarda yaşadığını söylediği öğrenildi.

"SOKAKLARDA YÜRÜRKEN ÖNÜME GEÇENE SALDIRDIM"

Olay günü daha önceden ailesiyle birlikte yaşadığı eski ev sahibinin evine gittiğini anlatan Abdullah Ören, "Bana kapıyı açmadılar. Bunun üzerine eve taş attım. Çok sinirlenmiştim. Sokaklarda yürürken önüme gelene saldırdım. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım." dedi. Öte yandan şüphelinin 21 Ocak 2023 tarihinde Çam ve Sakura Şehir hastanesine giderek olay çıkardığı ortaya çıktı. Olay sırasında bir doktorun odasının camlarını kırarak tahrip eden şüphelinin doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelinin mevcutlu olarak çıkarıldığı adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı tespit edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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