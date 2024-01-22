Esenyurt\'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı

Esenyurt'ta, 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.