Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti

Geniş Video İzle

İstanbul Esenyurt'ta 11 katlı rezidansın bodrum katında çıkan yangında dumanlar kısa sürede binanın büyük bir kısmına yayıldı. Yangın nedeniyle 40 kişi binada mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri camları kırarak tahliye işlemini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.03.2024 07:38  Güncelleme: 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansın bodrum katında çıkan yangında dumanların sardığı binada mahsur kalan 40 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti

DUMANLAR BİNANIN BÜYÜK BİR KISMINA YAYILDI

Yangın, saat 23.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak'ta bulunan 11 katlı rezidansta çıktı. Binanın bodrum katından belirlenemeyen nedenle yükselen dumanlar, binanın büyük bir kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti

TAHLİYE İÇİN BİNANIN CAMLARI KIRILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ederken, duman tahliyesi için binanın camları kırıldı. Binada dumandan etkilenen 40 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
Esenyurt\'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti

Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti
08:17 Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir
00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
18:31 Samsun Bafra’da silahlı kavga: 1 ölü Samsun Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü
08:31 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi
07:39 Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta yangın mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
07:35 Eskişehir’de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Eskişehir'de feci kaza: 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
07:15 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 09:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement