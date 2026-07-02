Esenyurt'ta 13. Kat Yangını - Son Dakika
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Esenyurt'ta 13. Kat Yangını

Esenyurt\'ta 13. Kat Yangını
02.07.2026 17:56
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Esenyurt'taki 18 katlı rezidansın 13'üncü katında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

ESENYURT'ta 18 katlı rezidansın 13'üncü katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi 1995. Sokak'ta meydana geldi. 18 katlı rezidansın 13'üncü katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Dar alan nedeniyle manevra yapamayan itfaiye aracı binaya çarptı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'CAN HAVLİYLE AŞAĞI İNDİK'

Rezidansta yaşayan Serhat Eraldı, "13'üncü katta ofisimiz var. Balkona hava almak için çıktığımızda gördük, alevler büyümeye başladı. Biz de can havliyle aşağı indik. Neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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