Esenyurt'ta 16. Kattan Düşme Olayı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 16. Kattan Düşme Olayı

Esenyurt\'ta 16. Kattan Düşme Olayı
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Emirhan Yıldız, arkadaşlarıyla eğlendiği sitede kavga sonrası 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, iddiaya göre Emirhan Yıldız (28), arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede çıkan kavga sonrasında 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede 16'ncı kattan düştü. Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan Yıldız'ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü öne sürüldü. Olayla ilgili evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İFADELERDE PENCEREYE YÖNELDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüpheliler ifadelerinde, Emirhan Yıldız'ın M.G.'yi darbettiğini, araya girenlerin müdahalesiyle olayın yatıştırıldığını belirtti. Şüpheliler, bir süre sonra Yıldız'ın aniden yerinden kalkarak pencereye yöneldiğini ve müdahale etmelerine fırsat kalmadan kendisini aşağı attığını öne sürdü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 16. Kattan Düşme Olayı - Son Dakika

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