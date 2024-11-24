Esenyurt\'ta 202 Hafıza İcazet Töreni

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Esenyurt'ta hafızlık kursunu tamamlayan 202 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Esenyurt Serhan Tirit Camisi'nde düzenlenen törene, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen hafızların büyük iş başardıklarını söyledi.

Hafızlığın ezberleme sürecinden öte büyük bir yolculuk olduğunu belirten Sülün, "Bu yolculuk kalbi nurlandıran, ruhu terbiye eden, insanı olgunlaştıran büyük bir yolculuktur. Bu yolculuğu başarıyla tamamlayan hafızlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ise "Hafızlarımız Kur'an'ın lafzını muhafaza ederken, diğer taraftan milletimiz arasındaki kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlayacak, ona hizmet edecek bir anlayışla Kur'an'ın değerlerini koruyan kimselerdir." ifadesini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve İlçe Müftüsü Selami Aykul'un da katıldığı törende, Reis-ül Kurra Vekili Mustafa Demirkan'ın yaptığı duanın ardından, hafızlık eğitimini tamamlayan 202 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.