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Esenyurt'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi

Balıkyolu Mahallesi'nde 2 kahvehaneye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen saldırıda müşterilerin mermilerden korunmak için yere yattığı görüldü. Ayrıca, başka bir kahvehaneye de sabaha karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt\'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi
14.01.2024 - 16:13,
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Esenyurt'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Balıkyolu Mahallesi 456 Sokak'ta karşılıklı olarak faaliyet gösteren 2 kahvehaneye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Bu sırada kahvehanelerden birinde bulunan müşterilerin yere yatarak mermilerden korunmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, Büyük Ayazma Caddesi üzerindeki başka bir kahvehaneye de sabaha karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İçeride müşterinin olmadığı saatlerde yapılan saldırıda iş yerinin camları kırıldı.

Kahvehane sahibi İhsan Geçit, sabah iş yerini açtığında silahla ateş açıldığını gördüğünü belirterek, "Kimse ile alıp veremediğim, husumetim yok. O saatlerde kapalı olduğu için içeride kimse yok. 10-11 tane kurşun sıkılmış yani bir şarjör boşaltılmış." dedi.

Polis ekiplerince silahlı saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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