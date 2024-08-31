Esenyurt'ta 33 Katlı Sitede Yangın: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta 33 Katlı Sitede Yangın: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Nazım Hikmet Bulvarı'nda çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulundu. Yangında 15 kişi hastaneye kaldırıldı ve 100'den fazla kişi tahliye edildi.

31.08.2024 18:49  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Nazım Hikmet Bulvarı'nda 33 katlı sitede çıkan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özer, "Yangın -2'nci katta elektrik kontağından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 100'ün üzerinde tahliye var. Çok şükür bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan da yok" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sitede mahsur kalan 100'ün üzerinde kişi, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma (ESAK) ekibinin uğraşları sonucunda kurtarılırken, yangından etkilenen 15 kişi hastanelere sevk edildi.

Yangının çıktığı sitede incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Özer, "Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 100'ün üzerinde tahliye var. Arkadaşlarımız hastanedeki arkadaşlarla ilgileniyorlar. Çok şükür bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan da yok" diye konuştu.

"Afetlere dirençli kent anlamında çalışmalarımız sürüyor"

Esenyurt'taki yapılaşma sorunuyla ilgili de açıklama yapan Özer, "Maalesef bu Esenyurt'ta yaşadığımız büyük bir sorun. Geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Üç adamız yasaklı idi. Birini açtık. İkisi hala yasaklı. Bu yapılan binaların bir kısmı ile ilgili iskan problemi var. Bunlar geçmişte yapılmış. 43 kilometrekareye 1,5 milyon insan sığdırılmış. Paris ile nüfusumuz aynı. Paris'in yayıldığı alan bizim yüz mislimiz. Sadece yangın değil depreme dirençli kent anlamında da çalışmalarımız sürüyor. Geçen hafta deprem sempozyumu yaptık. Bu maalesef ulusal bir mesele. Hep birlikte el ele verirsek üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özer, incelemelerin ardından yangından etkilenen vatandaşları hastanede ziyaret etti. Vatandaşlarla geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, doktorlardan vatandaşların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Esenyurt, İstanbul, Acil Durum, İstanbul, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 33 Katlı Sitede Yangın: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 19:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 33 Katlı Sitede Yangın: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement