Esenyurt'ta 33 Katlı Sitede Yangın: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Nazım Hikmet Bulvarı'nda 33 katlı sitede çıkan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özer, "Yangın -2'nci katta elektrik kontağından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 100'ün üzerinde tahliye var. Çok şükür bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan da yok" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sitede mahsur kalan 100'ün üzerinde kişi, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma (ESAK) ekibinin uğraşları sonucunda kurtarılırken, yangından etkilenen 15 kişi hastanelere sevk edildi.

Yangının çıktığı sitede incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Özer, "Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 100'ün üzerinde tahliye var. Arkadaşlarımız hastanedeki arkadaşlarla ilgileniyorlar. Çok şükür bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan da yok" diye konuştu.

"Afetlere dirençli kent anlamında çalışmalarımız sürüyor"

Esenyurt'taki yapılaşma sorunuyla ilgili de açıklama yapan Özer, "Maalesef bu Esenyurt'ta yaşadığımız büyük bir sorun. Geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Üç adamız yasaklı idi. Birini açtık. İkisi hala yasaklı. Bu yapılan binaların bir kısmı ile ilgili iskan problemi var. Bunlar geçmişte yapılmış. 43 kilometrekareye 1,5 milyon insan sığdırılmış. Paris ile nüfusumuz aynı. Paris'in yayıldığı alan bizim yüz mislimiz. Sadece yangın değil depreme dirençli kent anlamında da çalışmalarımız sürüyor. Geçen hafta deprem sempozyumu yaptık. Bu maalesef ulusal bir mesele. Hep birlikte el ele verirsek üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özer, incelemelerin ardından yangından etkilenen vatandaşları hastanede ziyaret etti. Vatandaşlarla geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, doktorlardan vatandaşların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.