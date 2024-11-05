Esenyurt\'ta Ahır Yangını: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

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Esenyurt ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

??????Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi 1597'nci Sokak'ta büyükbaş hayvanların bulunduğu ahşap ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.