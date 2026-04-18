Esenyurt\'ta Aile Zehirlendi

ESENYURT'ta iddiaya göre, evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yapan aileden 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Bu sabah saatlerinde rahatsızlanan evdeki 7 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.