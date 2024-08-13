Esenyurt'ta Alacak Verecek Tartışması Silahlı Cinayetle Sonuçlandı

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Esenyurt'ta otomobilde alacak verecek meselesinden tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Akşemsettin Mahallesi'nde yaralamalı trafik kazası olduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, araçta yaralı halde bulunan H.M.E'nin başından silahla vurulduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmasında, H.M.E'yi silahla yaraladığı tespit edilen şüpheli A.B.Ö'yü yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan H.M.E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.B.Ö'nün, H.M.E'nin kullandığı araçta bulunduğu, alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada H.M.E'yi silahla başından vurmasının ardından kazanın meydana geldiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.