Esenyurt'ta Alacak Verecek Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

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Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Akşemsettin Mahallesi'nde yaralamalı trafik kazası olduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, araç içerisinde yaralı halde bulunan H.M.E'nin başından silahla vurulduğu ve sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Ekipler yaptıkları saha çalışmasında, H.M.E'yi silahla yaraladığı tespit edilen şüpheli A.B.Ö'yü yakaladı.

Zanlının olay sırasında H.M.E'nin kullandığı araçta bulunduğu, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma yaşadıkları, bunun üzerine şüphelinin H.M.E'yi silahla başından vurduğu ve kazanın meydana geldiği tespit edildi.

Emniyete müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgulamasında, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.