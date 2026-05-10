Esenyurt'ta Anneler Günü'nde El Emeği Sergisi

10.05.2026 13:34
Kadın kursiyerlerin ürünleri sergilendi; yoğun ilgi gördü ve aile ekonomisine katkı sağladı.

Esenyurt Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında, kadın kursiyerlerin ürünlerin yer aldığı "El Emeği Sergisi" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları ve ev ekonomisine katkı sunmaları amacıyla açılan kültür ve sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin emek, sabır ve sevgiyle hazırladığı ürünler, bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide satışa sunuldu.

El örgüsü ürünlerden yakma tablo çalışmalarına, kat'ı sanatından mum yapımına, çeyizlik işlemelerden dekoratif aksesuarlara kadar birçok farklı el sanatı ürününün yer aldığı sergiye, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel el sanatları ile modern tasarımların bir arada yer aldığı sergi alanında, kursiyerler ürünleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergide ürünleri yer alan kursiyerler, el emeği çalışmalarının satışa sunulmasının aile ekonomilerine sağlayacağı katkıdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
