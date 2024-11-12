Esenyurt'ta Apartman Boşluğunda Ölüm

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Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirirken, olaya ilişkin gözaltına alınan çift tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 6 Kasım'da bir binanın apartman boşluğunda Suat A'nın hareketsiz yattığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Suat A. hayatını kaybetti.

Binada inceleme yapan polis ekipleri, üçüncü katta oturan Cuma K. ile dini nikahlı eşi Nevin B'yi, Suat A'nın ölümüyle ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerle ilgili cep telefonu kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntüde, elinde silah olan Cuma K'nin, üçüncü kattaki evinin zilini çaldıktan sonra açılmayan kapıyı tekmelemesi, kendisini aldattığını düşündüğü Nevin B'nin kapıyı açması sonrası evin odalarında dolaşması ve balkondan apartman boşluğunda hareketsiz yatan Suat A'yı görmesi yer aldı.