Esenyurt'ta araç park etme kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta araç park etme kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Esenyurt\'ta araç park etme kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Esenyurt'ta bir iş yerinin önünde araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle T.A, İ.E'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.E, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

10.02.2024 13:39
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Esenyurt'ta, iş yeri önüne araç park etme meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Bağlarçeşme Mahallesi 1175 Sokak'ta esnaflık yapan İ.E. ile iş yerinin bulunduğu binada oturan T.A. arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönen olayda T.A, esnaf İ.E'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs bölgesinden yaralanan İ.E, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Esenyurt, Olay, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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