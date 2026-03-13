Esenyurt\'ta Asayiş ve Trafik Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçenin farklı noktalarında yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu.
Ekipler tarafından durdurulan araçların sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcuların kimlik kontrolleri yapılarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.
Denetimlerde araçların ruhsat ve evrakları kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da incelendi.
Kurallara aykırı durum tespit edilen sürücüler hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.
