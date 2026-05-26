Esenyurt'ta Bayram Temizliği

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramı daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde, sokak, ibadethane ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Sokaklar, ibadethaneler, kesimhaneler ile kurban kesim alanı olarak kullanılacak 6 kapalı pazar alanı temizlenerek bayrama hazır hale getirildi.

Ayrıca çöp kenarlarına ve boş arazilere bırakılan kaba atıkları toplayan belediye ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için de çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye yetkilileri, vatandaşların bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekiplerin sahada görev yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Yetkililer, temizlik çalışmalarının ilçe genelinde Kurban Bayramı boyunca ve bayram sonrasında da aralıksız devam edeceğini kaydetti.