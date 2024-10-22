Esenyurt'ta Bütünleşik Kent Temizliği Seferberliği Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bütünleşik Kent Temizliği Seferberliği Başladı

Esenyurt Belediyesi ve Kaymakamlık, 'Temiz Yurt, Esenyurt' seferberliği ile çevre temizliğine yönelik çalışmalar başlattı. 6 ay sürecek programla, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

22.10.2024 14:22  Güncelleme: 15:43
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi ve Kaymakamlık'ın ortaklaşa başlattığı "Bütünleşik Kent Temizliği" programı ile meydanlar, caddeler, sokaklar temizlenip yıkanarak hijyenik hale getirilecek. Başlatılan "Temiz Yurt, Esenyurt" seferberliği ile her yaştan vatandaşın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Esenyurt Belediyesi'nin, Kaymakamlık ile planladığı "Temiz Yurt, Esenyurt" seferberliği başlıyor. İlçede 6 ay boyunca her gün düzenlenecek etkinliklerde, yapılacak çalışmalar ile yaşanan çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve farkındalık yaratılması hedefleniyor. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için lansmanı yapılacak programa, birçok sivil toplum kuruluşu, siyasi partiler, il dernekleri ve eğitim kurumları destek verecek.

İlçe genelinde yaşanan çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında her gün bir çalışmanın yer alacağı programın ilk adımında vatandaşların çöplerini ayrıştırması, çevrenin temiz tutulması ve sürdürülebilir bir kent yaşamının oluşturulması amaçlanıyor. Uzun vadede sıfır atık uygulama çalışmalarının da yer alacağı programda, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesinin sağlanması konuları yer alıyor.

Belediye'nin temizlik filosu yenilendi

Vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için ilk olarak temizlik filosunu yenileyen Belediye, 114 yeni çöp toplama aracını ilçeye kazandırdı. Belediye Başkanı Ahmet Özer öncülüğünde başlatılan çalışma ile 61 evsel atık toplama aracı, 10 mekanik süpürge aracı, 8 arazöz kamyon, 10 damperli kamyon, 10 çift kabin kamyonet, 3 konteyner yıkama aracı, 2 afiş sökme ve halı yıkama aracı, 2 iş makinesi, 11 denetim aracı gibi çok sayıda araç filoya eklendi. Ekiplerin gece gündüz demeden 24 saat esasına uygun olarak çalıştığı ilçede tonlarca atığın toplanacağı ve ayrıştırılacağı bir çöp toplama istasyonunun da inşaatı tamamlanarak ilçeye kazandırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Bütünleşik Kent Temizliği Seferberliği Başladı - Son Dakika

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