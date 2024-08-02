Esenyurt'ta Çakmak Gazı Kavgası: Bir Çocuk Boğularak Öldü

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Esenyurt'ta beraber çakmak gazı kullandığı arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Akçaburgaz Mahallesi'nde dün gece bir parkta oturan E.A. (15) ile Y.H.Y. (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İddiaya göre, E.A'nın boğazını sıktığı Y.H.Y. yere düşüp bayıldı.

Bir süre yerde hareketsiz duran çocuğu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.H.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.

"Çakmak gazı çekip birbirine sarılmışlar"

Ölen çocuğun babası Erdoğan Ö, AA muhabirine, cinayeti işleyen çocuğun oğluyla çok samimi arkadaş olduklarını söyledi.

Erdoğan Ö, "Duyduğumuza göre ikisi çakmak gazı çekmiş. Gazın etkisiyle birbirine sarılmışlar. Arkadaşı, oğlumun boynuna sarılmış ve onu boğarak öldürmüş. Olay, parkın yanındaki ısısız bir yerde olmuş. Gece bir çocuk gelip oğlumun bayıldığını söyledi. Ambulansla hastaneye götürdük ama kalbi durmuş, kurtaramadılar. Arkadaşı gelip bana 'Onu ben boğdum' diyerek öldürdüğünü itiraf etti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.

Y.H.Y'nin annesi Nazlı Y. ise evladına sahip çıkamadığını söyleyerek, "Arkadaşıyla gezerken parka uğramışlar. Orada çakmak gazı çektiklerini söylüyorlar. Olayın nasıl geliştiğini pek bilmiyorum. Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Benim ciğerim yandı başka annelerin ciğeri yanmasın. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Ben oğluma sahip çıkamadım, siz çocuklarınıza sahip çıkın." dedi.