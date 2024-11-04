Esenyurt'ta CHP ile Emniyet Arasında Arbede - Son Dakika
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Esenyurt'ta CHP ile Emniyet Arasında Arbede

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda CHP'li yöneticilerin belediyeye alınmaması sebebiyle yaşanan arbede, olay yerine gelen emniyet güçlerinin müdahalesiyle daha da büyüdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, meclis üyeleriyle birlikte destek amacıyla toplandı.

04.11.2024 13:22  Güncelleme: 13:23
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(İSTANBUL) - CHP'li yöneticilerin ve meclis üyelerinin Esenyurt Belediyesi'ne alınmamasının ardından Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda arbede çıktı. Emniyet görevlileri, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen meclis üyelerine ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e müdahalede bulundu.

Esenyurt Belediyesi'nde, bu sabah engellemeler CHP'li meclis üyelerinin içeri alınmaması, CHP Grup Toplantı Odası tabelasının indirilmesiyle başladı. Belediye önündeki barikatların meclis üyelerine ve halka açılmasını isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisin müdahalesi ile karşılaştı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, İstanbul, Esenyurt, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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