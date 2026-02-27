Esenyurt'ta Çift Arasında Silahlı Tartışma - Son Dakika
Esenyurt'ta Çift Arasında Silahlı Tartışma

Esenyurt\'ta Çift Arasında Silahlı Tartışma
27.02.2026 19:59
Esenyurt'ta evli çiftin tartışması kanlı bitti, Savaş S. kendini vurdu, eşi ağır yaralandı.

ESENYURT'ta parka gelen evli çift arasında çıkan tartışmada taraflardan Savaş S.(46) belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.(50)'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş S., hayatını kaybederken Sibel S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 25 Şubat saat 17.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen Savaş S. ile Sibel S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S. belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Sibel S. ve Savaş S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S.'ye ilk müdahale anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 adet boş kovan ve silah buldu. Öte yandan eşini vuran Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş S.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Çift Arasında Silahlı Tartışma - Son Dakika

SON DAKİKA: Esenyurt'ta Çift Arasında Silahlı Tartışma - Son Dakika
