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Esenyurt'ta çıkan yangın söndürüldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çıkan yangın söndürüldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt\'ta çıkan yangın söndürüldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 12 kişiyi kurtardı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

02.02.2024 20:45
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Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Yağmur Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın üst katlarında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu kişilerden dumandan etkilenen 9'u sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çıkan yangın söndürüldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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