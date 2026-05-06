Esenyurt'ta cinayet davası başladı

Esenyurt'ta, Hakan Tosun'un darbedilerek öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, maktul Hakan Tosun'un annesi Fatma Tosun ile kardeşleri ve taraf avukatları da hazır bulundu. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Mahkeme başkanının duruşmaya belli sayıda basın mensubu alacağını söylemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine hakim, duruşmanın iki farklı salonda yapılmasına karar verdi. Bazı taraf avukatları, basın mensupları için açılan 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda SEGBİS aracılığıyla duruşmayı izledi.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Abdurrahman Murat, yaşanan olay için üzgün olduğunu belirterek, Tosun'un ailesine sabır dilediğini söyledi.

Olay günü bir arkadaşının nişan davetiyesi vermek için geldiğini anlatan Murat, kendisinin arkadaşının arabasına bindiğini, burada yemek yediğini, bu esnada Tosun'un bir direğe yaslı şekilde alkol alarak aracı izlediğini iddia etti.

Sanık Murat, daha sonra evine geçtiğini, 5 dakika sonra markete gitmek için çıktığını ve Hakan Tosun'un yine orada bulunduğunu söyledi. Tosun'u uyarmak istediğini öne süren Murat, "Elinde ve etrafında alkol şişeleri vardı. 'Burada içme yukarda arsa var git orada iç' dedim. Ben bunu iyi niyetle söyledim. Bana küfür etti. Omzuna sert olmayan bir tekme attım. Kafasına vurmadım." iddiasında bulundu.

Kısa bir süre sonra markete gitmek için yanına gelen arkadaşının motoruna bindiğini, dönüşte tekrar gördükleri Tosun'un 'Yine mi sen?' diyerek küfür ettiğini öne süren Murat, bunun üzerine tekme attığını anlattı. O sırada diğer sanık Adnan Şahin'in araçla geçerken kendisini gördüğünü kaydeden Murat, "Adnan abi de bir tane tekme attı. Çünkü bize küfür ediyordu. Olay yerinden ayrıldık. Elim kırılsaydı o yumruğu atmasaydım. Şahıs beni tahrik etti." savunmasını yaptı.

Sanık Adnan Şahin ise olay günü arabasındayken bağrışma sesi duyduğunu, sesin geldiği yere gittiğinde sanık Murat'ı gördüğünü belirterek, "Murat'a ne olduğunu sorduğumda, maktulün bağırarak küfürler ettiğini söyledi. Ben de şahsa 'Git buradan.' dedim. Bana küfretti ben de Abdurrahman'ı alıp arabaya bindirdim. Hakan'ı daha önce hiç görmedim. Üstü başı yırtıktı. Ben sadece baldırına dürtme temasında bulundum. Kendine gel, ayağa kalk maksadıyla yaptım. Darp söz konusu değil." beyanında bulundu.

Söz verilen Tosun'un annesi ile kardeşleri şikayetçi olduklarını vurgulayarak, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini ve davaya katılma taleplerinin bulunduğu belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Beritan Kuluban, sanıkları tanımadığını, olay günü metrobüse bindiği sırada bir arbede yaşandığını, Tosun'un kendinde olmadığını ve alkollü olduğunu söyledi.

Tanık gözde Obay ise olay yerinin evinin karşısından olduğunu, Tosun'un elektrik direğine yaslanır şekilde oturduğunu, elinde ne olduğunu bilmediği bir teneke kutu bulunduğunu ve bağrışma seslerini duyunca balkona çıktığını söyledi.

Sanık Murat'ın, Tosun'a "Seni uyarıyorum. Buradan kalk. Dönüşte görürsek kötü olur" dediğini duyduğunu belirten Obay, Tosun'un eşyalarını toplayarak biraz ilerlediğini, sanığın tekrar dönerek "Ne yapıyorsun?" dediğini ve maktule vurduğunu anlattı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2025'te saat 00.30 sıralarında emniyet haber merkezine, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1824. Sokak'ta "2 kişi birbirini darp etti şu an yerde yatıyor" şeklinde gelen ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, olay yerinde ekipler tarafından yapılan parmak izi çalışmasında, ihbar edilen kişinin Hakan Tosun olduğunun tespit edildiği, maktulün 14 Ekim 2025'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Maktul Tosun'un Güzelyurt metrobüs durağında indiği, olayın gerçekleştiği son yer ile ambulansla sevkinin sağlandığı hastane içerisine kadar gören toplamda 63 adet kamera görüntüsünün incelendiği belirtilen iddianamede, görüntülere göre, sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'in olay yerine geldiği aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların maktul Tosun'u olay yerinde darbettikleri vurgulanarak, sanıkların eylemleriyle maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ve savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna yer verilen iddianamede, maktulün ölümünün, künt kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'in "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.