Esenyurt'ta Cinsel Taciz: Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta bir rezidansta kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da İnönü Mahallesi'ndeki rezidansta bir kadının tacize uğradığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Olayı gerçekleştiren kişinin R.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.