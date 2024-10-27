Esenyurt'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Yapıldı

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Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı vesilesiyle düzenlediği etkinliklerde 400 kişilik halk dansları ekibi ile zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Vatandaşlardan büyük ilgi gören etkinlik, Cumhuriyet ruhunu kutlamak amacıyla yapıldı.

27.10.2024 16:52  Güncelleme: 17:10
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun 400 kişiden oluşan dans ekibi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılında zeybek oynadı. Göseri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Gösterilerin başlangıcında Belediye halk dansları topluluğu, özel makyaj teknikleri ile kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzeten dans eğitmeni Mustafa Gümüş eşliğinde zeybek oynadı. Gösteriyi her yaştan vatandaş büyük ilgiyle izledi.

"Cumhuriyet'imizin 101. yılına yakışır bir kutlama programı organize ediyoruz"

Gösteriyi hazırlayan Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Gümüş, "Cumhuriyet'imizin 101. yılına yakışır bir kutlama programı organize ediyoruz. 400 dansçımızla birlikte hem Atatürk'ü andık hem de Cumhuriyet'imizin ruhunu buraya taşıdık. Bizleri her koşulda destekleyen, kültür ve sanata hayat şansı tanıyan, imkanlarımızı sunan Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Burada olmak bizim için çok gurur vericiydi"

Halk Oyunları Kursiyeri Nilgerin Yılmaz, "Öncelikle Başkanımız Ahmet Özer'e ve Mustafa Gümüş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak bizim için çok gurur vericiydi. Böyle güzel bir gösteri sergilediğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Cumhuriyetin 101. yılını gururla karşıladıklarını söyleyen Funda Mert ise "Bugün dört yüz kişilik bir halk oyunları grubumuz ve Mustafa Gümüş hocamızla Cumhuriyet'i karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bu imkanı bize sağlayan Ahmet Özer'e çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Belediye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları üç gün boyunca devam edecek. Etkinlikler kapsamında; 28 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek Cumhuriyet Defilesi'nin ardından halk müziğinin sevilen sesi Gökhan Gökmen sahne alacak. 29 Ekim Salı günü saat 19.30'da eski belediye bahçesinden Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak fener alayının ardından 20.30'da da sanatçı Ece Seçkin sahne alacak.

Esenyurt\'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Yapıldı
Kaynak: ANKA

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