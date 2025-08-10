Esenyurt'ta Dairede Yangın

Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarçeşme Mahallesi 1207 Sokak'taki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.
