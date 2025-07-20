Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 100 Bin Lira Nasıl Çalındı? - Son Dakika
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Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 100 Bin Lira Nasıl Çalındı?

Esenyurt\'ta Dolandırıcılık: 100 Bin Lira Nasıl Çalındı?
20.07.2025 13:16
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Sahte pasaport ve vekaletle daire satmaya çalışan iki şüpheli, 100 bin lira dolandırdı, tutuklandılar.

ESENYURT'ta sahte pasaport ve dublör kullanarak noterden çıkardıkları vekalet ile daire satmaya çalışan şüpheliler, alıcıyı 100 bin lira dolandırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.H. ve M.C.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta daire satın almaya çalışırken dolandırıldığını belirten Y.Y., 3 Temmuz'da emniyete giderek şikayetçi oldu. Satıcılara kapora olarak 100 bin lira verdiğini söyleyen Y.Y., satışın gerçekleşmediğini ve şüphelilere ulaşamadığını belirtti. İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, iki şüphelinin bir daireyi sahte belgelerle satmaya çalıştığı tespit edildi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler A.H. (47) ve M.C.E. (56) gözaltına alındı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu A.A.G. (31) adına sahte pasaport düzenleyip dublör ile noterden satış vekaleti çıkardıkları belirlendi. Sahte vekaleti kullan şüphelilerin, alıcılardan kapora aldıktan sonra ortadan kayboldukları ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelilerin aynı yöntemle O.A. isimli başka bir kişiyi de 16 bin 500 lira dolandırdığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden A.H.'nin daha önce 21 suç kaydının bulunduğu ve ayrıca parada sahtecilik suçundan arandığı anlaşıldı. Diğer şüpheli M.C.E.'nin ise 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 100 Bin Lira Nasıl Çalındı? - Son Dakika

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