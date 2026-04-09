Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 2 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika
Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 2 Milyon Lira Çalındı

Esenyurt\'ta Dolandırıcılık: 2 Milyon Lira Çalındı
09.04.2026 11:02
Telefonda kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 2 milyon lira ve ziynet eşyası aldı.

ESENYURT'da A.G.(75) ve H.H. (76) isimli iki kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 'Banka hesaplarınız terör örgütlerinin eline geçti' yalanıyla 2 milyon 140 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası dolandırdı. Parayı elden teslim alan şüpheli R.A. (26) yakalanırken, 40 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta 18 Mart'ta polise başvuran A.G., telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtarak "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirmiş. Adınız sahte altın dolandırıcılığına karıştı. Evdeki altınları bize vermeniz gerekiyor. Kontrol edip geri vereceğiz" dediğini söyledi. Kendisini arayanların polis olduğuna inanarak evde bulunan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını poşete koyarak kapıya gelenlere teslim ettiğini söyleyen A.G., şüphelilerin yakalanmasını istedi. Aynı gün polise başvuran H.H. isimli kadın ise aynı şekilde arayan kişilere inanarak evdeki 140 bin lirayı kapısına gelen şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, iki olayda da para ve ziynet eşyasını teslim alan kişinin aynı şüpheli olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen R.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, mağdurlar tarafından teşhis edildi. Şüphelinin daha önceden 40 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Esenyurt, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 2 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 2 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika
