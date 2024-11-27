Esenyurt'ta Eşini Boğarak Öldüren Koca Gözaltında

Esenyurt'ta, tartıştığı eşini boğarak öldürdükten sonra ihbarda bulunan koca gözaltına alındı.
İddiaya göre, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Filiz A. ile kocası S.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. eşini boğarak öldürdü.
Bir süre sonra polisi arayan koca "eşimi boğarak öldürdüm." ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Filiz A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, S.A'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.
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