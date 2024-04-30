Esenyurt\'ta eskort sitesi kavgası: Kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

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Esenyurt'ta, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadının arkadaşlarıyla kavgaya tutuştuğu sırada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta iki grup arasında çıkan tartışmada E.Ş'nin bıçakla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tartışma sırasında yanlışlıkla bıçakladığı kardeşinin ölümüne neden olan şüpheli U.Ş. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından, diğer şüpheliler R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldıkları hakimlikçe R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. serbest bırakıldı, U.Ş. ise tutuklandı.

Bu arada, kavga anı ise sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, koridorda çıkan arbede ve U.Ş'nin kardeşini bıçaklaması yer alıyor.

Esenyurt'ta dün U.Ş. ve E.Ş'nin internetteki eskort sitesi üzerinden çağırdıkları kadın, zorla tutulduğunu söyleyerek arkadaşlarını çağırmış; eve gelen grupla kardeşler arasında çıkan kavga sırasında U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetmişti.