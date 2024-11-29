Esenyurt'ta eş zamanlı düzenlenen şok ve huzur güven uygulamalarında 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 28 noktada eş zamanlı "şok ve huzur güven" uygulaması gerçekleştirdi.
Polis 2 bin 267 kişinin GBT'sini kontrol etti, 943 araç, 137 motosiklet ve 21 iş yerini denetledi.
Uygulamada daha önce işlediği suçlardan aranan 5 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Trafik kurallarını ihlal eden 86 araç sürücüsüne toplam 351 bin 127 lira ceza kesildi, 16 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Güvenlik Uygulaması: 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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