Esenyurt\'ta Haramidere Deresi\'nde Kimyasal Atık Kirliliği ve Koku Sorunu

Esenyurt'ta bazı fabrikalardan Haramidere Deresi'ne deşarj edilen kimyasal atıklar, çevre kirliliğine ve kokuya neden oldu.

İlçede bazı fabrikalardan kimyasal atıkların karıştığı Haramidere Deresi'nde köpük oluştu. Dere kenarında ikamet eden mahalle sakinleri, çevre kirliliği ve kokudan rahatsız olduklarını belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Mahalle sakini Mehmet Özdemir, her gün işe giderken dereden gelen kötü kokudan rahatsız olduğunu söyledi.

Bazı zamanlarda deredeki köpüğün yola taştığını belirten Özdemir, "Çok felaket bir koku var. Sabahları buradan geçerken arabanın camını kapatıyorum ama yine de midem bulanıyor" dedi.

Özdemir, "Bu koku geçen sene de vardı ama bu kadar değildi. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Yazık, günahtır buradaki insanlara. Çoğu zaman kokudan camlarını bile açamıyorlar." diye konuştu.