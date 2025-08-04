Esenyurt\'ta Hırsızlık Kamerada Kaydedildi

ESENYURT'ta bir araçla siteye giren şüpheli otomatik demir kapı onarımı yapan ustaya ait matkabı çaldı. Hırsızlık anlaroı güvenlik kamereası tarafından kaydedildi. Hırsızlık yapan kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Piri Reis Mahallesi 2268. sokaktaki bir sitede meydana geldi. Sitenin arızalanan demir kapısını onarmak için çağırılan usta çalışmasına mola verdi. Bu sırada siteye minibüsle gelen şüpheli, darbeli matkabı alarak aracına koydu. Ardından da sitye geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık matkabın yerinde olmadığının anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Site yöneticilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine güvenlik kamera kayıtlarını teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.