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Esenyurt'ta İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Şoför ve 7 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Şoför ve 7 Yolcu Yaralandı

Esenyurt'ta seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yön levhası direğine çarparak kaza yaptı. Kazada otobüsün şoförü ve araçtaki 7 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kaza anı ise otobüsün içindeki kameraya yansıdı.

Esenyurt\'ta İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Şoför ve 7 Yolcu Yaralandı
07.01.2024 - 18:03,
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Esenyurt'ta, İETT otobüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu yaralanan şoför ile araçtaki 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halindeki "HT29" hat numaralı Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

Kazada otobüsün şoförü araçta sıkışırken 7 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan yolcular ile şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Büyükçekmece istikametinde yoğunluk oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaza anı kameraya yansıdı

Bu arada, kaza anı otobüsün içindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde, yan yoldaki otobüsün önüne aniden hafif ticari aracın çıkması, sürücünün manevra yapması ve yön tabelası direğine çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
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