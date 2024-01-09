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Esneyurt'ta İnşaat Halindeki Binadan Balkona Tuğla Düştü - Son Dakika
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Esneyurt'ta İnşaat Halindeki Binadan Balkona Tuğla Düştü

Esenyurt'ta inşaat halindeki bir binadan, başka bir binanın bodrum katının balkonuna tuğlalar düştü. Uykuda olan aile, deprem olduğunu sanarak korku dolu anlar yaşadı. Olay sonucunda aile zarar görmese de, inşaat müteahhidi hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

Esneyurt\'ta İnşaat Halindeki Binadan Balkona Tuğla Düştü
09.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:55
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ESENYURT'ta inşaat halindeki binadan, başka bir binanın bodrum katının balkonuna tuğlalar düştü. O sırada uykuda olan aile, deprem olduğunu sanarak korku dolu anlar yaşadı.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında, İncirtepe Mahallesi 257. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir binadan yan tarafında bulunan binanın bodrum katındaki dairenin balkonuna, bilinmeyen nedenle çok sayıda tuğla düştü. Bu sırada evinde uykuda olan 4 çocuklu Kaya Ailesi, ansızın duydukları gürültüyü deprem sandı. Baba Veysi Kaya, uykusundan uyanarak çocuklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı. Balkonu toz duman içinde gören aile, sarsıntının nedeninin devam eden inşaattan düşen tuğlalar olduğunu anladı. Baba Veysi Kaya, inşaat halindeki müteahhidinden şikayetçi olacağını söyledi.

"DEPREM OLDU SANDIK"

O anları anlatan Sultan Kaya, "Biz yatıyorduk, öyle bir ses geldi sandık ki deprem oldu. Eşime dedim çabuk kalk çocukları dışarıya çıkar, deprem oluyor. Balkon tarafından ses geldi bir baktım ki balkon toz duman içinde. Eşime dedim inşaat çöküyor, balkona gelmiş. Hala o korkuda, o şoktayım. Neye uğradığımı şaşırdım. Bu inşaat olduğundan beri bize zarar veriyor. Fayansların hepsini kırmışlar. O dakika ben balkonda olsaydım ne yapardım, kafama gelseydi ben şu an ölüydüm. Bunun hesabını müteahhit mi verecek, kim verecek. Ben şikayetçiyim o müteahhitten hakkımı da helal etmiyorum. Bütün masrafımı, mağduriyetimi o karşılayacak. Biraz vicdanı varsa gelip bakacak. Kendini benim yerime koysun" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esneyurt'ta İnşaat Halindeki Binadan Balkona Tuğla Düştü - Son Dakika
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