Esenyurt'ta, bir kişinin darbedilip kaçırılmak istenmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İnönü Mahallesi'nde, 13 Ocak gecesi sokakta yürüyen M.A. otomobille yanına yaklaşan kişilerce kaçırılmak istendi.
Direnmesi üzerine M.A'yı darbeden ve telefonunu alan şüpheliler otomobille bölgeden uzaklaştı.
Polis merkezine giden M.A'nın şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince kimlikleri belirlenen Ramazan G. (24), Oğuz Can S. (24) ve 18 yaşından küçük Y.Ş. yakalanıp, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, M.A. ile şüphelilerin ayrı ayrı gittikleri müzikholde aynı kıza ilgi göstermesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Kaçırılma Girişimi: 3 Gözaltı - Son Dakika
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