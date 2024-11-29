Esenyurt\'ta Kadınlara Moda Tasarım Kursu

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi'nin açtığı Moda Tasarım Kursu'nda kadınlar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde birçok farklı branşta mesleki eğitimler veriliyor. Merkezde açılan Moda Tasarım Kursu, ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurs sayesinde moda tasarımı ile ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrenen kursiyerler, evde bulunan malzemeleri de değerlendirerek, düşük maliyetli birçok ürün ortaya çıkarıyor. Kendilerine özel zaman ayırmanın yanı sıra el becerilerini de geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Kadınların bu ürünü gösterebilmeleri için her yıl defile düzenliyoruz"

Eğitimlerde kadınların kendi kalıplarını oluşturarak ürünler ortaya çıkardıklarını söyleyen Moda Tasarım Kursu Öğretmeni Esra Nurçalık, "Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizde ve Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezimizde haftanın 3 günü dezavantajlı kadınlara özel eğitim veriyoruz. Derslerimizde kişinin kendine özel kalıp çıkartarak kendi istediği kıyafetleri dikebilmesini sağlıyoruz. Kadınlar, sonrasında kendi oluşturdukları kalıpları dikerek kazanç sağlayabiliyorlar. Bizler de kadınların bu ürünü gösterebilmeleri için her yıl defile düzenliyoruz" dedi.

"Kendi ekmeğini kazanmak kadar güzel bir şey yok"

Kursların çok faydalı olduğu belirten kursiyer Dilbahar Tuncer ise "Burada kendimi geliştirdim, öz güven kazandım, topluma karıştım. Evde durmak istemiyorum. Sabah olduğu an direkt buraya koşuyorum. Benim için çok güzel bir terapi oluyor burası. Her kadın için de olması gereken bu aslında. Burada güçlenmemiz ve birbirimizi kollamamız lazım. Birçok ürünü de ortaya çıkardık. Sağ olsun belediyemiz bize bir yer verdi. Orada ürünlerimi satabildim. Bence her kadın kendini geliştirsin. Kendi ekmeğini kazanmak kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.

Anneler atölyede çocuklar oyun alanında

Kadınların üretim yaparak, iş yaşamına katılmasının amaçlandığı kurslarda anneler atölyedeyken, çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici-öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynuyor.