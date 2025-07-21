Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kazan üretimi yapılan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışanları tahliye ederek yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın nedeniyle çıkan dumanlar mahallenin büyük bir kısmında etkili oldu.