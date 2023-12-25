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Esenyurt'ta kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bina çöktü - Son Dakika
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Esenyurt'ta kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bina çöktü

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan bir bina, yıkım esnasında çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, cadde trafiğe kapatıldı ve molozlar temizlendi.

Esenyurt\'ta kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bina çöktü
25.12.2023 - 16:55,
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Esenyurt'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce boşaltılan bina, yıkım işlemleri sırasında çöktü.

Aşık Veysel Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 6 katlı bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce boşaltıldı.

İş makineleriyle yapılan yıkım esnasında binada çökme meydana geldi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yola dökülen molozlar nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yoldaki molozlar temizlenerek trafiğin tekrar normale dönmesi sağlandı.

Kaynak: AA
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